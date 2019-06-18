Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı
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Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

1 saat önce

Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Konya'nın Yalıhüyük, Yunak, Kadınhanı, Seydişehir, Ereğli, Halkapınar ve Hadim ilçelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı, System.String[]
Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Konya'nın Yalıhüyük, Yunak, Kadınhanı, Seydişehir, Ereğli, Halkapınar ve Hadim ilçelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Sivil toplum kuruluşları ve müftülüklerin öncülüğünde öğle namazı sonrası, Yalıhüyük'te Merkez Mezarlığı Musalla Meydanı, Yunak'ta Çarşı Camisi, Kadınhanı'nda Merkez İbrahim Paşa Camisi, Seydişehir'de Seyyid Harun Camisi, Hadim'de Hadimi Camisi, Ereğli'de Ulu Cami, Halkapınar'da Merkez Ağa Camisi önünde toplanan vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı.
Namaz sonrası Mursi için Kur'an-ı Kerim okunup, hep birlikte dua edildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:58 Kaynak: AA
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