Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı
1 saat önce
Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Konya'nın Yalıhüyük, Yunak, Kadınhanı, Seydişehir, Ereğli, Halkapınar ve Hadim ilçelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:58 Kaynak: AA
Hayatını kaybeden Mısır
'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için Konya
'nın Yalıhüyük
, Yunak
, Kadınhanı
, Seydişehir
, Ereğli
, Halkapınar
ve Hadim
ilçelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Sivil toplum kuruluşları ve müftülüklerin öncülüğünde öğle namazı sonrası, Yalıhüyük'te Merkez
Mezarlığı Musalla Meydanı, Yunak'ta Çarşı Camisi, Kadınhanı'nda Merkez İbrahim Paşa Camisi, Seydişehir'de Seyyid Harun Camisi, Hadim'de Hadimi Camisi, Ereğli'de Ulu Cami, Halkapınar'da Merkez Ağa Camisi önünde toplanan vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı.
Namaz sonrası Mursi için Kur'an-ı Kerim okunup, hep birlikte dua edildi.
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