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Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

43 dakika önce

Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Aksaray'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]
Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Aksaray'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
AK Parti İl Teşkilatı, Aksaray Müftülüğü ile kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Ulu Cami'de toplanan kalabalık, öğlen namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılarak, Mursi için dua etti.
Daha sonra toplanan kalabalık 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na gelerek basın açıklaması yaptı.
Topluluk adına açıklamayı yapan Aksaray Belediyesi Meclis Üyesi Rıza Serinbaş şunları söyledi:
"İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür."
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:50 Kaynak: AA
Muhammed Mursi, Aksaray, Mısır, Güncel
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