Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
43 dakika önce
Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Aksaray'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:50 Kaynak: AA
Hayatını kaybeden Mısır
'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için Aksaray
'da gıyabi cenaze namazı kılındı. AK Parti
İl Teşkilatı, Aksaray Müftülüğü ile kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Ulu Cami'de toplanan kalabalık, öğlen namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılarak, Mursi için dua etti.
Daha sonra toplanan kalabalık 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na gelerek basın açıklaması yaptı.
Topluluk adına açıklamayı yapan Aksaray Belediyesi Meclis Üyesi Rıza Serinbaş şunları söyledi:
"İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür."
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