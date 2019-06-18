Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi için Karaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Son Dakika Güncel Haber

Muhammed Mursi için Karaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı

1 saat önce

Mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Karaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Muhammed Mursi için Karaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]
Mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Karaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için öğle namazını müteakip Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kılınacak olan gıyabi cenaze namazına katılmak için meydana gelen vatandaşlar, ellerinde Muhammed Mursi'nin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıdı. Gıyabi cenaze namazı İl Müftüsü Muhammet Lütfi Ketenci kıldırdı. Kur'an-ı Kerim kerim okunmasının ardından dua edildi. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:01 Kaynak: İHA
Mısır, Karaman, Muhammed Mursi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valisi'ne sözünün hesabını seçimden sonra vereceksin AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" açıklaması: Hiçbir bağımız yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 16:06:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi için Karaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]