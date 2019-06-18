Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi için Sakarya'da gıyabi cenaze namazı kılındı
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Muhammed Mursi için Sakarya'da gıyabi cenaze namazı kılındı

13 dakika önce

Mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Sakarya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Muhammed Mursi için Sakarya'da gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]
Mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Sakarya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, mahkemede hakimden söz istediği sırada baygınlık geçirerek hayatını kaybetmişti. 2013 yılından beri tutuklu bulunan ve hakkında açılan davalardan toplam 48 yıl hapse mahkum edilmişti. Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle 81 ilde gıyabi cenaze namazı düzenlenmesi için Diyanet İşleri Başkanlığından yazı yayımlandı.

Yayımlanan yazı sonrasında Sakarya'da da gıyabi cenaze namazı kılındı. Orhan Camiinde kılınan cenaze namazını Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık kıldırdı. Namaz sonrasında dua edildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:05 Kaynak: İHA
Mısır, Sakarya, Muhammed Mursi, Güncel
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