Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi için Tokat'ta gıyabi cenaze namazı
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Muhammed Mursi için Tokat'ta gıyabi cenaze namazı

2 gün önce

Mısır'ın eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Tokat'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

Muhammed Mursi için Tokat'ta gıyabi cenaze namazı, System.String[]
Mısır'ın eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Tokat'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'da dün mahkeme salonunda hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Tokat'ta gıyabi cenaze namazı kılındı. Tokat Müftüsü Ömer Faruk Bilgi tarafından kıldırılan cenaze namazına AK Parti Tokat Milletvekili Metin Polat, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr Ali Çelik, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrasında Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Bekir Durupınar tarafından Tokat Sivil Toplum Platformu'na bağlı sivil toplum örgütleri adına basın açıklaması yapıldı. Durupınar yaptığı açıklamada, Mursi'nin gününün büyük bölümünü hücre hapsinde geçirdiği ve hayatının ciddi tehlike altında olduğunun kendisi tarafından açıklandığını hatırlattı. Başkan Durupınar, "Şehit Mursi'yi idam cezası ile yargılayan Mısır Cuntası karar çıksa bile bir Cumhurbaşkanını idam etmenin siyasi sonuçlarına katlanamayacağını bildiği için O'nu yavaş bir süreçle öldürmeyi tercih etmiştir" ifadelerini kullandı. Açıklamaya ve cenaze namazına katılan vatandaşlar "Katil Sisi, Mısır'dan defol" sloganları attı. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:10 Kaynak: İHA
Mısır, Tokat, Muhammed Mursi, Güncel
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