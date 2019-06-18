Muhammed Mursi için Yalova'da gıyabî cenaze namazı kılındı
11 dakika önce
Mısır'da mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Yalova'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mısır
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:06 Kaynak: İHA
'da mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için Yalova
'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mısır'ın seçimle başa gelen ilk cumhurbaşkanı Muhammet Mursi 2013'ün Temmuz ayında askeri darbeyle devrildiğinden bu yana cezaevindeydi. Mursi yaklaşık 5 yıldır süren davanın son duruşmasında fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede öldüğü duyurulmuştu. Mursi'nin ölüm haberi İslam alemini yasa boğdu. Mursi için Türkiye
'de de 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılındı. Diğer illerle eş zamanı olarak öğle namazı sonrasında Yalova Merkez
Camii avlusunda toplanan vatandaşlar yağmura rağmen cenaze namazına katıldı. Vatandaşlar namaz sonrasında Mursi için dualar etti. - YALOVA
Mursi'nin cenazesine ailesi dışında katılıma izin verilmedi
Mursi'nin ölümünün ardından Türkiye'den peş peşe mesajlar!
ABD'den "Mursi" açıklaması: Raporların farkındayız ve durumu izliyoruz
Son dakika! Türkiye, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt gönderdi