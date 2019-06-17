Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti
1 saat önce
Mısır'ın eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda hayatını kaybetti.
Mısır
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:09 Kaynak: DHA
'ın eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi
, mahkeme salonunda hayatını kaybetti.
Mısır'ın kuzeyindeki Şarkiye
iline bağlı Eladva köyünde 8 Ağustos 1951 tarihinde doğan Muhammed Mürsi İsa el-Eyyat, 3 Temmuz 2013 tarihinde Mısır Silahlı Kuvvetlerinin askeri darbe yapması sonucu devrildi.
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