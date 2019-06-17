Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti
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Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti

1 saat önce

Mısır'ın eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda hayatını kaybetti.

Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti, System.String[]
Mısır'ın eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda hayatını kaybetti.
Mısır'ın kuzeyindeki Şarkiye iline bağlı Eladva köyünde 8 Ağustos 1951 tarihinde doğan Muhammed Mürsi İsa el-Eyyat, 3 Temmuz 2013 tarihinde Mısır Silahlı Kuvvetlerinin askeri darbe yapması sonucu devrildi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:09 Kaynak: DHA
Şarkiye, Mısır, Muhammed Mursi, Dünya
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