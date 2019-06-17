Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti
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Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti

44 dakika önce

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi 67 yaşındaydı.

Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti, System.String[]
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi 67 yaşındaydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhammed Mursi'nin vefatı) Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:23 
Cumhurbaşkanı, Mısır, Muhammed Mursi, Dünya
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