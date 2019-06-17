Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti
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Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi 67 yaşındaydı.
Mısır
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:23
'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi 67 yaşındaydı.
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