Muhammed Mursi'nin naaşının aile kabristanına defnedilmesi yönündeki talep Mısır makamlarınca...
50 dakika önce
Muhammed Mursi'nin naaşının aile kabristanına defnedilmesi yönündeki talep Mısır makamlarınca reddedildi.
Muhammed Mursi
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:43 Kaynak: AA
'nin naaşının aile kabristanına defnedilmesi yönündeki talep Mısır
makamlarınca reddedildi
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