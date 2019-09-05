Son Dakika Haberleri: Muhammed mursi'nin oğlu kalp krizi sonucu öldü
Son Dakika Dünya Haber

Muhammed mursi'nin oğlu kalp krizi sonucu öldü

39 dakika önce

Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Muhammed mursi'nin oğlu kalp krizi sonucu öldü, System.String[]
Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mısır'ın darbeyle görevden alınarak tutuklanan, bu yıl içerisinde de çıkarıldığı duruşma sırasında ise fenalaşan ve hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin en küçük oğlu Abdullah Mursi hayatını kaybetti.
Mursi ailesi, 24 yaşındaki Abdullah Mursi'nin kalp krizi sonucu öldüğünü duyurdu. Abdullah Mursi'nin araç kullandığı sırada göğsünde hissettiği ağrı sonrası, kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Muhammed Mursi, demokratik yollarla iktidara gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuş, Mursi, 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmış ve ardından tutuklanmıştı. Askeri yönetim Mursi'nin üyesi olduğu Müslüman Kardeşler hareketini 'terör örgütü' ilan ederek, bir çok üyesini gözaltına almıştı. Mahkemeye çıkarılan bu kişiler idam cezalarına çarptırılmıştı.


Muhammed Mursi, Cumhurbaşkanı, Kalp Krizi, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eymen'in katil annesinin para karşılığı ilişkiye girdiği ortaya çıktı! Devletin çocuğa el koymaması tartışma yarattı
Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi hayatını kaybetti Vegan ve vejetaryenlerde kalp rahatsızlığı riski daha düşük ancak felç riski daha yüksek Marketten çikolata çalan çocuk güvenlik görevlileri tarafından kırbaçlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 10:39:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhammed mursi'nin oğlu kalp krizi sonucu öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]