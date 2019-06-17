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Muhammed Mursi'nin vefatı

26 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine ilişkin "Mursi kardeşimize, şehidimize, Allah'tan rahmet diliyorum.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine ilişkin "Mursi kardeşimize, şehidimize, Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni ziyaretinde bir gazetecinin Mursi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin sorusunu yanıtladı.
Haberi arabadan inerken aldığını belirten Erdoğan, "Maalesef mahkeme salonunda bu cereyan etmiş. Ben öncelikle Mursi kardeşimize, şehidimize, Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.
Demokratik yollarla, yüzde 52 gibi bir oy almak suretiyle Mısır'a cumhurbaşkanı olan merhum Mursi'yi, demokrasiyi bir tarafa koyarak, işgalci bir edayla, tamamıyla bir darbe ile Mısır'ın başına geçen zalim Sisi'nin, 50'ye yakın Mısırlıyı idam ettirdiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:
"Batı, Sisi'nin bu idamlarına hep sessiz kalmıştır. AB üyesi ülkeler idamı yasaklarken ne yazık ki Mısır'da bu katil Sisi'nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak etmişlerdir. Bu ikiyüzlülük değil, çok yüzlülük. Bir taraftan siz idamı yasaklayacaksınız, Türkiye'nin idamı kaldırmasını isteyeceksiniz ve idamı Türkiye'ye kaldırtacaksınız ama öbür taraftan Mısır'ın bu idam mekanizmalarını çalıştırdığı bir dönemde, hatta ve hatta 7 genci idam ettikleri bir haftanın içerisinde Mısır'da uluslararası bir toplantıya AB üyesi ülkelerin katılmasını tabii hiçbir şeyle anlamak, anlatmak mümkün değil. İşte bu süreç ne yazık ki şurada yaklaşık hemen hemen 5 yılı buldu. 5 yıldır Mursi kardeşimiz cezaevinde ve binlerce arkadaşı ile beraber orada mahkum. Bugün de şüpheleri bir kenara koyuyorum, emrihak vaki olmak suretiyle şehit oldu. Rabbim inşallah sevgili habibiyle beraber haşreylesin. Dualarımız onunla beraber. Tüm onunla aynı yolu yürüyen kardeşlerimin başı sağ olsun. Mısır halkının başı sağ olsun. Ailesine yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:38 Kaynak: AA
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