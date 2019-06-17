Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi'nin vefatı
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Muhammed Mursi'nin vefatı

25 dakika önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle baş sağlığı diledi.

Muhammed Mursi'nin vefatı, System.String[]
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle baş sağlığı diledi.
Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mısır halkının helal oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadetini Rabbim kabul etsin. Serdar-ı Şüheda Hz. Hamza, Hz. Ali ve Hz. Hüseyin'e komşu eylesin. Mısır halkının ve ümmetin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:53 Kaynak: AA
AK Parti, Cumhurbaşkanı, Mısır, Muhammed Mursi, Politika
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