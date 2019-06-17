Muhammed Mursi'nin vefatı
25 dakika önce
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle baş sağlığı diledi.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:53 Kaynak: AA
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, Mısır
'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle baş sağlığı diledi.
Kurtulmuş, Twitter
'dan yaptığı paylaşımda, "Mısır halkının helal oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadetini Rabbim kabul etsin. Serdar-ı Şüheda Hz. Hamza, Hz. Ali ve Hz. Hüseyin'e komşu eylesin. Mısır halkının ve ümmetin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Mursi'nin oğlundan ilk açıklama: Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız
Ahmet Davutoğlu, yakın arkadaşı Muhammed Mursi'nin ölümüne sessiz kalmadı!
İşte hayatını kaybeden Muhammed Mursi hakkında tüm bilinmeyenler
Melih Gökçek'in Binali Yıldırım gafı dikkatlerden kaçmadı!