Muhammed Mursi'nin vefatı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine ilişkin, "Darbe onu iktidardan uzaklaştırdı ancak hatırası gönüllerimizden silinmeyecek.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:56 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Mısır
'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine ilişkin, "Darbe onu iktidardan uzaklaştırdı ancak hatırası gönüllerimizden silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak!" değerlendirmesinde bulundu.
Çavuşoğlu, Mursi'nin vefatına ilişkin taziye mesajını Twitter
hesabında paylaştı.
Bakan Çavuşoğlu, mesajında "Darbe onu iktidardan uzaklaştırdı ancak hatırası gönüllerimizden silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak! Mekanın cennet olsun Mursi." ifadesini kullandı.
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