Muhammed Mursi'nin vefatı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle baş sağlığı diledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:57 Kaynak: AA
, Mısır
'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle baş sağlığı diledi.
Soylu, Twitter
'dan yaptığı paylaşımda, "Demokrasi mücadelesi, hak arama mücadelesi, mazlumun zulme karşı mücadelesi bugün bir şehit daha verdi. Elbette başkaları da olacak ama hiçbiri, asla unutulmayacak. Muhammed Mursi'ye Cenab-ı Hak'tan rahmet, Rabia Meydanı
'nın çocuklarına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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