Muhammed Mursi'nin vefatı
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:09 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Mısır
'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
Pakdemirli, Twitter
'dan yaptığı paylaşımda, "Muhammed Mursi darbecilerin mahkemesinde bugün şehit oldu. Zulmedenler Hak katında karşılığını muhakkak bulacak, onurlu duruşu unutulmayacak." değerlendirmesinde bulundu.
Ahmet Davutoğlu, yakın arkadaşı Muhammed Mursi'nin ölümüne sessiz kalmadı!
Uzmanlardan dikkat çeken iddia: Mursi zehirlenmiş olabilir!
Sezai Temelli'den 23 Haziran açıklaması: Oylarımızı İmamoğlu'na vereceğiz
İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu