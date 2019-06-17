Muhammed Mursi'nin vefatı
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır halkının seçimle iş başına getirdiği ve kanlı bir darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileyerek, "Bu zulüm ve katliamın failleri bunun hesabını er ya da geç...
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:17 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, Mısır
halkının seçimle iş başına getirdiği ve kanlı bir darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileyerek, "Bu zulüm ve katliamın failleri bunun hesabını er ya da geç bu dünyada da ahirette de verecektir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter
'dan yaptığı paylaşımda, Mısır halkının seçimle iş başına getirdiği ancak kanlı bir darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Mursi'ye Allah'tan rahmet diledi.
Kalın, "Bu zulüm ve katliamın failleri bunun hesabını er ya da geç bu dünyada da ahirette de verecektir." değerlendirmesinde bulundu.
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