Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi'nin vefatı
Son Dakika Politika Haber

Muhammed Mursi'nin vefatı

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır halkının seçimle iş başına getirdiği ve kanlı bir darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileyerek, "Bu zulüm ve katliamın failleri bunun hesabını er ya da geç...

Muhammed Mursi'nin vefatı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır halkının seçimle iş başına getirdiği ve kanlı bir darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileyerek, "Bu zulüm ve katliamın failleri bunun hesabını er ya da geç bu dünyada da ahirette de verecektir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Mısır halkının seçimle iş başına getirdiği ancak kanlı bir darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Mursi'ye Allah'tan rahmet diledi.
Kalın, "Bu zulüm ve katliamın failleri bunun hesabını er ya da geç bu dünyada da ahirette de verecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:17 Kaynak: AA
Mısır, Muhammed Mursi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mursi'nin oğlundan ilk açıklama: Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız Ahmet Davutoğlu, yakın arkadaşı Muhammed Mursi'nin ölümüne sessiz kalmadı! Uzmanlardan dikkat çeken iddia: Mursi zehirlenmiş olabilir! İşte hayatını kaybeden Muhammed Mursi hakkında tüm bilinmeyenler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 21:40:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi'nin vefatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]