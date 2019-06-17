Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi'nin vefatı
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Muhammed Mursi'nin vefatı

30 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarih, Mursi'nin milleti için yaptıklarını da ona bu zulmü yapanları da unutmayacak.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarih, Mursi'nin milleti için yaptıklarını da ona bu zulmü yapanları da unutmayacak." ifadesini kullandı.
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda şehadet haberini derin üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tarih, Mursi'nin milleti için yaptıklarını da ona bu zulmü yapanları da unutmayacak."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:05 Kaynak: AA
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