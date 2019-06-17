Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi'nin vefatı
Son Dakika Ekonomi Haber

Muhammed Mursi'nin vefatı

6 dakika önce

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, "Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin haksız yere sürdürülen mahkemesinin duruşmasında hayatını kaybettiğini" belirterek, "Biz inanıyoruz ki o şehittir.

Muhammed Mursi'nin vefatı, System.String[]
Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, "Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin haksız yere sürdürülen mahkemesinin duruşmasında hayatını kaybettiğini" belirterek, "Biz inanıyoruz ki o şehittir." ifadesini kullandı.
Danışman, Mursi'nin vefatına ilişkin yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:
"Kardeş Mısır'ın yegane seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi haksız yere sürdürülen mahkemesinin duruşmasında hayatını kaybetmiştir. Biz inanıyoruz ki o şehittir. Mursi, emperyalistlerin yoğun ve kanunsuz destekleriyle gerçekleştirilen hain darbe yönetiminin zulmü ve yüksek düzeyli psikolojik gerilimi altında hayatını kaybetmiştir. Bu hayat ve bu vefat bir kez daha zulme karşı hakkaniyet mücadelesi veren tüm insanlara sancak olma seviyesini işaretlemiştir. Yüce Rabb'imizden bu şehadetin kabulünü dilerken, bu vefatın zulümlerin son bulması için büyük bir milat ve uyanış vesilesi olması diliyorum. Rahmet ve mağfiret niyazımızla."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:25 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Davutoğlu, yakın arkadaşı Muhammed Mursi'nin ölümüne sessiz kalmadı! Uzmanlardan dikkat çeken iddia: Mursi zehirlenmiş olabilir! Çığ kütlesinde tehlikeli selfie! İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 21:31:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi'nin vefatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]