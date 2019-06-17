Muhammed Mursi'nin vefatı

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, "Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin haksız yere sürdürülen mahkemesinin duruşmasında hayatını kaybettiğini" belirterek, "Biz inanıyoruz ki o şehittir.

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, "Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin haksız yere sürdürülen mahkemesinin duruşmasında hayatını kaybettiğini" belirterek, "Biz inanıyoruz ki o şehittir." ifadesini kullandı.

Danışman, Mursi'nin vefatına ilişkin yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Kardeş Mısır'ın yegane seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi haksız yere sürdürülen mahkemesinin duruşmasında hayatını kaybetmiştir. Biz inanıyoruz ki o şehittir. Mursi, emperyalistlerin yoğun ve kanunsuz destekleriyle gerçekleştirilen hain darbe yönetiminin zulmü ve yüksek düzeyli psikolojik gerilimi altında hayatını kaybetmiştir. Bu hayat ve bu vefat bir kez daha zulme karşı hakkaniyet mücadelesi veren tüm insanlara sancak olma seviyesini işaretlemiştir. Yüce Rabb'imizden bu şehadetin kabulünü dilerken, bu vefatın zulümlerin son bulması için büyük bir milat ve uyanış vesilesi olması diliyorum. Rahmet ve mağfiret niyazımızla."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ahmet Davutoğlu, yakın arkadaşı Muhammed Mursi'nin ölümüne sessiz kalmadı!

Uzmanlardan dikkat çeken iddia: Mursi zehirlenmiş olabilir!

Çığ kütlesinde tehlikeli selfie!

İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu