Muhammed Mursi'nin vefatı
1 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:29 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, Mısır
'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
Pekcan, Twitter
'dan yaptığı paylaşımda, "Mısır'ın demokratik seçimle göreve gelmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi darbe sonrası yaşadığı süreçte büyük bir hak mücadelesi verdi. Mahkeme salonunda hayatını kaybettiğini öğrendiğim Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.
Hayatını kaybeden Muhammed Mursi'nin son sözleri ortaya çıktı: Mezara gidecek sırlarım var
Çığ kütlesinde tehlikeli selfie!
Avladıkları kirpilerle verdikleri poz pahalıya patladı!
Akademetre Araştırma Şirketi: Kararsız kitlenin oranı 7,1'e indi