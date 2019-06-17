Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi'nin vefatı
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Muhammed Mursi'nin vefatı

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Demokratik seçimle göreve gelen ilk Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi bugün kaybettik. Demokrasi tarihinde unutulmayacak bir mücadele veren Şehit Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:33 Kaynak: AA
Berat Albayrak, Mısır, Cumhurbaşkanı, Muhammed Mursi, Ekonomi
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