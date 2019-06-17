Muhammed Mursi'nin vefatı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:33 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Mısır
'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
Albayrak, Twitter
'dan yaptığı paylaşımda, "Demokratik seçimle göreve gelen ilk Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi bugün kaybettik. Demokrasi tarihinde unutulmayacak bir mücadele veren Şehit Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.
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