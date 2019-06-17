Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi'nin vefatı
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Muhammed Mursi'nin vefatı

1 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Muhammed Mursi tavizsiz duruşu, hayatı ve mücadelesi ile tarihe örnek bir şahsiyet olarak geçecek, her daim gelecek nesillere rehber olacaktır.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Muhammed Mursi tavizsiz duruşu, hayatı ve mücadelesi ile tarihe örnek bir şahsiyet olarak geçecek, her daim gelecek nesillere rehber olacaktır." ifadesini kullandı.
Karamollaoğlu, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda vefat etmiş olduğunu büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. İnanıyorum ki Muhammed Mursi tavizsiz duruşu, hayatı ve mücadelesi ile tarihe örnek bir şahsiyet olarak geçecek, her daim gelecek nesillere rehber olacaktır. Bu vesileyle merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, Mısır halkına ve bütün İslam dünyasına başsağlığı diliyorum."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:51 Kaynak: AA
Mısır, Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Muhammed Mursi, Politika
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