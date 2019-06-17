Muhammed Mursi'nin vefatı
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:34 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, Mısır
'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
Selçuk, Twitter
'dan yaptığı paylaşımda, "Mısır'da milli iradeyi ve demokrasiyi temsil eden Muhammed Mursi'nin şehadeti hepimizi derinden sarstı. Şehit Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.
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