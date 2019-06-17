Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi'nin vefatı
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Muhammed Mursi'nin vefatı

34 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mısır'da milli iradeyi ve demokrasiyi temsil eden Muhammed Mursi'nin şehadeti hepimizi derinden sarstı. Şehit Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:34 Kaynak: AA
Zehra Zümrüt Selçuk, Mısır, Muhammed Mursi, Politika
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