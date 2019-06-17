Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi'nin vefatı
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Muhammed Mursi'nin vefatı

20 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle baş sağlığı dileğinde bulundu.

Muhammed Mursi'nin vefatı, System.String[]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle baş sağlığı dileğinde bulundu.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Mısır'ın demokrasiyle iş başına gelmiş ilk cumhurbaşkanı olan ve demokratik dünyanın gözleri önünde kanlı bir darbeyle devrilip zindana atılan Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybettiğini teessürle öğrendim. 'Allah'a verdiği söze sadık kalıp şehitliği seçenlerden olduğuna' (Ahzab 33) şahitlik eder, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Mısır halkına sabır ve metanet dilerim."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:45 Kaynak: AA
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