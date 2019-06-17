Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi'nin vefatı
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Muhammed Mursi'nin vefatı

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Muhammed Mursi'nin vefatı, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
Kurum, Twitter yaptığı paylaşımda, "Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, darbecilerin mahkemesinde yargılanırken Rabbine kavuştu. Ardında, onu seçen gözü yaşlı bir millet ve şanlı bir direniş bırakarak şehadete yürüdü. Mısır'ın gerçek sahibi olan Mısırlılara ve İslam dünyasına başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:05 Kaynak: AA
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