Muhammed Mursi'nin vefatı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:05 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Mısır
'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
Kurum, Twitter
yaptığı paylaşımda, "Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, darbecilerin mahkemesinde yargılanırken Rabbine kavuştu. Ardında, onu seçen gözü yaşlı bir millet ve şanlı bir direniş bırakarak şehadete yürüdü. Mısır'ın gerçek sahibi olan Mısırlılara ve İslam dünyasına başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.
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