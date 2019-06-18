Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi'nin vefatı
Son Dakika Güncel Haber

Muhammed Mursi'nin vefatı

24 dakika önce

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziye ve başsağlığı mesajı yayımladı.

Muhammed Mursi'nin vefatı, System.String[]
Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziye ve başsağlığı mesajı yayımladı.
İzetbegoviç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Mursi'nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade ederek, "Mısır halkı ve Mursi'nin ailesine başsağlığı diliyorum. Mursi ilk önce özgürlüğünü kaybetti. Şimdi de Mısır halkının özgürlüğü için verdiği mücadelede hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
Muhammed Mursi, dönemin Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i (1981-2011) istifaya zorlayan 2011'deki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.
Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:20 Kaynak: AA
Bosna - Hersek, Cumhurbaşkanı, Mısır, Muhammed Mursi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mursi'nin ölümünün ardından Türkiye'den peş peşe mesajlar! ABD'den "Mursi" açıklaması: Raporların farkındayız ve durumu izliyoruz Google, şarkı sözlerini çalmakla suçlandı Bitlis'te etkisiz hale getirilen teröristin turuncu kategoride yer aldığı tespit edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 12:44:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi'nin vefatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]