Muhammed Mursi'nin vefatı

Amasya
'nın Taşova
, Suluova
ve Gümüşhacıköy
ilçelerinde, hayatını kaybeden Mısır
'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Suluova Hacı Mustafa Camisi önünde öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına, Belediye Başkanı Fatih Üçok
, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Mısır halkına başsağlığı dileyen Üçok, Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olan ve darbe ile görevden alınarak yıllardır cezaevlerinde haksız yere yargılanan Muhammed Mursi'nin mahkeme duruşma salonunda şehit olması dolayısıyla üzüntü yaşadıklarını söyledi.
Gümüşhacıköy
Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Gümüşhacıköy ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Gümüşhacıköy Köprülü Mehmet Paşa
Camisi'ndeki gıyabi cenaze namazını İlçe Müftüsü Adem Ayrancı
kıldırdı.
Cenaze namazına protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Taşova
Taşova ilçesinde Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Merkez
Çarşı Camisi'nde öğle namazının ardından İlçe Müftüsü Harun Yılmaz
tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Muhammet Mursi için dua edildi.
Cenaze namazına Kaymakam Talha Altuntaş
, Belediye Başkanı Bayram Öztürk
ve vatandaşlar katıldı.