Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi'nin vefatı
Son Dakika Güncel Haber

Muhammed Mursi'nin vefatı

1 saat önce

Amasya'nın Taşova, Suluova ve Gümüşhacıköy ilçelerinde, hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Muhammed Mursi'nin vefatı, System.String[]
Amasya'nın Taşova, Suluova ve Gümüşhacıköy ilçelerinde, hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Suluova Hacı Mustafa Camisi önünde öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına, Belediye Başkanı Fatih Üçok, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Mısır halkına başsağlığı dileyen Üçok, Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olan ve darbe ile görevden alınarak yıllardır cezaevlerinde haksız yere yargılanan Muhammed Mursi'nin mahkeme duruşma salonunda şehit olması dolayısıyla üzüntü yaşadıklarını söyledi.
Gümüşhacıköy
Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Gümüşhacıköy ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gümüşhacıköy Köprülü Mehmet Paşa Camisi'ndeki gıyabi cenaze namazını İlçe Müftüsü Adem Ayrancı kıldırdı.

Cenaze namazına protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Taşova
Taşova ilçesinde Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Merkez Çarşı Camisi'nde öğle namazının ardından İlçe Müftüsü Harun Yılmaz tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Muhammet Mursi için dua edildi.

Cenaze namazına Kaymakam Talha Altuntaş, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:57 Kaynak: AA
Mısır, Cumhurbaşkanı, Muhammed Mursi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valisi'ne sözünün hesabını seçimden sonra vereceksin AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" açıklaması: Hiçbir bağımız yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 16:07:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi'nin vefatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]