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Muhammed Mursi'nin vefatı

1 saat önce

AK Parti Edirne İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı Mumine Konuk "Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür" dedi.

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AK Parti Edirne İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı Mumine Konuk "Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür" dedi.
Konuk, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, inandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrildiğini hatırlattı.
Kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Sisi'nin kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslediğini vurgulayan Konuk, konuşmasına şöyle devam etti:
"Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın Firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır'da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak; işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir.

2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür.
Barbar Sisi'ye karşı 'dur' diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır'da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mursi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır."
"İslam milletine sabırlar diliyoruz"
AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş de, yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı mensupları olarak Müslüman Kardeşler Hareketinin öncülerinden merhum Mursi'ye Cenabı Allah'tan rahmet,tüm İslam milletine de sabırlar diledi.
Her türlü olumsuz şartlarda ve sıkıntılı süreçte dahi hakkı hak bilip haktan yana olarak yaşamak ve ölmek insan için en şerefli lütuf olduğunu aktaran İriş, "Biz merhum cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin cenabı hakkın lutfuna mazhar olduğuna inanıyoruz ve dua ediyoruz. Merhum Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet dilerken, başta ailesine, Müslüman Kardeşler Teşkilatına, İslam milletine sabırlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:01 Kaynak: AA
Abdulfettah El Sisi, Edirne, Mısır, Muhammed Mursi, Güncel
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