Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi'nin vefatı
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Muhammed Mursi'nin vefatı

1 saat önce

AK Parti Uşak İl Başkanlığı tarafından Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatıyla ilgili basın açıklaması yapıldı.

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AK Parti Uşak İl Başkanlığı tarafından Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatıyla ilgili basın açıklaması yapıldı.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda konuşan AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Mısır'da dünyanın gözü önünde bir zulüm yapıldığını, buna tepki için bir araya geldiklerini söyledi.
Mursi'nin sadece Mısır'da değil tüm dünyada zulme karşı direnişin sembolü olduğunu anlatan Tuğrul, "Mısır'da 85 milyon insanın demokratik iradesiyle seçilen meşru Cumhurbaşkanı Mursi, cuntacı hainler tarafından 2013 yılından beri Mısır zindanlarında hapis edilmekteydi. Tahrir Meydanı'nda başlayan demokrasi mücadelesi, Rabia Meydanı'ndaki hain ve zalimane katliamla kendini gösterdi. Son olarak askeri darbe yönetimiyle Muhammed Mursi ne yazık ki kendi savunma güçleri tarafından al aşağı edilip hapsedildi. Beş yıldan bu yana devam eden bu zulüm Muhammed Mursi açısından ne yazık ki dün elim bir vefat ve şehadet haberiyle son buldu. Mursi şehadete yürüdü, Allah şehadetini kabul etsin." dedi.
Tuğrul, Mursi'nin ölümünün tüm İslam alemini üzdüğünü sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:10 Kaynak: AA
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