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Muhammed Mursi'nin vefatı

55 dakika önce

AK Parti Konya İnsan Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Deresoy, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, "Mursi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz.

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AK Parti Konya İnsan Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Deresoy, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, "Mursi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır." dedi.
Deresoy, İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi'ye karşı dur diyen tek liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.
Mısır'da insan haklarının hiçe sayılmasını kabul etmediklerini vurgulayan Deresoy, şöyle konuştu:
"Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın Firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır'da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak; işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir. Mursi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:36 Kaynak: AA
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