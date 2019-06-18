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Muhammed Mursi'nin vefatı

36 dakika önce

Malatya'da, AK Parti Malatya İl Başkan vekili Mahmut Özer, mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümüyle ilgili parti binasında açıklama yaptı.

Malatya'da, AK Parti Malatya İl Başkan vekili Mahmut Özer, mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümüyle ilgili parti binasında açıklama yaptı.
Mursi'nin, Mısır halkı için insanlık mücadelesi verdiğini, ancak cunta zihniyeti tarafından devrildiğini hatırlatarak, Abdülfettah es-Sisi'nin kanlı bir darbeyle iktidarı ele geçirdiğini belirtti.
Sisi'nin uluslararası hukuku yok saydığına vurgu yapan özer, şöyle devam etti:
"Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır'da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak, işkenceleri, haksız yargılamaları ile vahşi idamları görmezden gelmiştir. 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mürsi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. Barbar Sisi'ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır'da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mürsi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır. "
Muhammed Mursi'nin vefatı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:49 Kaynak: AA
Malatya, AK Parti, Mısır, Muhammed Mursi, Güncel
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