Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi'nin vefatı
Son Dakika Güncel Haber

Muhammed Mursi'nin vefatı

2 saat önce

Mardin'de Muhammed Mursi için Türkçe ve Arapça sela okundu.

Mardin'de Muhammed Mursi için Türkçe ve Arapça sela okundu.
Merkez Artuklu ilçesindeki Fuat Yağcı Camisi'nde okunan sela sırasında duygulu anlar yaşandı.
Daha sonra cami bahçesinde İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, cami imamı Hasan Yenigün dua okudu.
Namaza, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Midyat'ta Mursi için gıyabi cenaze namazı
Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Midyat ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazının ardından dua okundu.
Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, Mursi'nin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getirerek, Mursi'ye Allah'tan rahmet diledi.
Midyat Gençlik Derneği Başkanı Halil Polat, Mursi'yi şehit olarak gördüklerini belirterek, "İnşallah bu zulüm devam etmeyecek." dedi.
Muhammed Mursi'nin vefatı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:16 Kaynak: AA
Mardin, Muhammed Mursi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu Erdoğan: Mursi'nin ölümü normal değil Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma çıktı: 13 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 19:16:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi'nin vefatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]