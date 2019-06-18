- AK Parti Sakarya Milletvekili Batı Karadeniz
Bölge Koordinatörü Recep Uncuoğlu
açıklaması
Sivil toplum örgütlerinin açıklamaları Karabük
'te, Mısır
'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
'nin vefatıyla ilgili basın açıklamaları yapıldı.
AK Parti Karabük İl Başkanlığı, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı ile ilgili basın açıklaması yaptı.
Parti binasında yapılan açıklamada konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Batı Karadeniz Bölge Koordinatörü Recep Uncuoğlu, Mısır'ın seçilmiş tek Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin o zalim mahkeme süreçlerinde şehadetini büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini söyledi.
Bütün dünyanın bu zulmü görmezden geldiğine dikkat çeken Uncuoğlu, bu zulme ilk günden beri karşı duran Türkiye
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
olduğunu kaydetti.
AK Parti Karabük İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mustafa Köşker
'de Muhammed Mursi'nin Vefatından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Barbar Sisi'ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır'da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz.Biz, Mürsi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır." dedi. Kemal Güneş
Caddesi'nde toplanan sivil toplum örgütleri adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği
(AGD) Karabük Şube Başkanı Aziz Gündoğdu
, Muhammed Mursi'nin çıkarıldığı mahkeme salonunda şehadete yürüdüğünü ifade etti.
Merhum Mursi'ye Cenabı Allah'tan rahmet, tüm İslam milletine sabır dileyen Gündoğdu, "Batı, bu idamlar ve tutuklamalar karşısında tepki bırakın tepki göstermeyi bilakis teşvik edici olmuştur. Çünkü küresel sistem kontrolünde tutmak istediği ülkelerde toplumun farklı kesimlerini birbirine düşürmeyi, düşmanlık oluşturmayı, telafisi çok zor acılar yaşatmayı bir strateji olarak uygulamaktadır. Bu tuzağın farkında olmak, bu oyuna gelmemek, sabırla haktan ve adaletten yana olmak büyük bedeller gerektirmektedir. Her türlü olumsuz şartlarda ve sıkıntılı süreçte dahi hakkı hak bilip haktan yana olarak yaşamak ve ölmek insan için en şerefli lütuftur. Biz merhum cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin Cenabı Hakkın lütfuna mahzar olduğuna inanıyoruz ve dua ediyoruz.
Mısır yöneticilere ülkelerinin emin bir liman olmasını engelleyen, Mısır halkının huzurunu kaçıran ve geleceğini karartan uygulamalardan vazgeçmesini hatırlatırız." sözlerine yer verdi.