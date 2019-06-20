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Muhammed Mursi'nin vefatıyla ilgili soruşturma talebi

1 saat önce

Mısır'da çok sayıda sivil toplum örgütü, ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin çıkarıldığı mahkemede hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma açılmasını talep etti.

Muhammed Mursi'nin vefatıyla ilgili soruşturma talebi, System.String[]
Mısır'da çok sayıda sivil toplum örgütü, ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin çıkarıldığı mahkemede hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma açılmasını talep etti.
Mısır İnsan Hakları Cephesi (EFHR), Mısır İnsan Hakları Forumu (EHRF), Adalet Komitesi, Özgürlük Girişimi, Kahire İnsan Hakları Araştırma Merkezi, "En-Nedim" Şiddet Mağdurları Rehabilitasyon Merkezi, "Adale" Hak ve Özgürlükler Merkezi, Mısır Haklar ve Özgürlükler Komisyonu (ECFR), "Biladi" Hak ve Özgürlükler Merkezi ile Düşünce ve İfade Hürriyeti Kurumu, Mursi'nin vefatıyla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.
"Mursi son olmayacak: Hapishanelerdeki tıbbi ihmal" başlığıyla yayımlanan açıklamada, Mısır yönetimine, Mursi'nin vefat nedeninin araştırılması için BM'li uzmanlardan oluşan ekibe soruşturma izni vermesi çağrısı yapıldı.
Açıklamada, Mursi'nin tıbbi ihmal sonucu mahkeme salonunda vefat etmesinin, hapishanelerdeki "siyasi hasımlardan" intikam alma eğilimini ortaya koyduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Mısır hapishanelerinin ve mahkumların durumunu incelemesi için Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne, hapishaneleri ziyaret etmesi için de Mısır ve uluslararası örgütlere izin verilmesi istendi.
Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran'da hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:14 Kaynak: AA
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