Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi sabaha karşı Kahire'de defnedildi, memleketinde cenaze törenine izin verilmedi
BBC
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Muhammed Mursi sabaha karşı Kahire'de defnedildi, memleketinde cenaze törenine izin verilmedi

44 dakika önce

Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin bedeni sabaha karşı günün erken saatlerinde defnedildi.

Muhammed Mursi sabaha karşı Kahire'de defnedildi, memleketinde cenaze törenine izin verilmedi, System.String[]

Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin bedeni sabaha karşı günün erken saatlerinde defnedildi.

Reuters haber ajansına konuşan Mursi'nin oğlu Abdullah Muhammed Mursi, Mısırlı yetkililerin Mursi'nin memleketi olan El Adva köyünde bir cenaze töreni düzenlenmesine izin vermediğini belirtti.

Mursi'nin avukatı, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada küçük bir cenaze töreni düzenlendiğini, törene Mursi'nin ailesinin katılımına izin verildiğini söyledi.

2013 yılında darbeyle iktidardan indirilen Mursi, 67 yaşındaydı ve tutuklu olarak yargılanıyordu.

Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan paylaştığı mesajlarda Mursi'nin sabaha karşı defnedilmesine tepki göstererek "Darbecilerin elinde en acımasız silahlar ve yöntemler var ama Mursi'nin naaşından korkuyorlar" dedi.

Mursi'nin ailesi ve insan hakları savunucuları eski Mısır Cumhurbaşkanı'nın tutukluluk şartlarının son derece kötü olduğunu savunuyor ve Mursi'nin ölümü konusunda bağımsız bir soruşturma yürütülmesi çağrısı yapıyor.

Ailesi, daha önce birçok kez tecritte tutulan, avukatlarıyla görüştürülmeyen Mursi'nin sağlık durumu konusunda kaygılı olduklarını dile getirmişti.

Mursi 2012'de Mısır'ın demokratik yollarla iktidara gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.





2013'te düzenlenen darbeyle devrilen Mursi, Mısır'da 'terör örgütü' ilan edilen Müslüman Kardeşler hareketine üye olmakla suçlanmış ve tutuklanmıştı.

Ülkede 2014'ten bu yana eski general Abdülfettah el Sisi Cumhurbaşkanlığı yapıyor.

Duruşmada neler yaşandı?

Mursi, dün casusluk ve Hamas ile bağlantılarla suçlandığı bir davanın duruşmasına getirilmişti.

Ses geçirmez cam kabinde savunmasını yapan Mursi'nin duruşmada yaklaşık beş dakika konuştuğu belirtiliyor.

Duruşmaya ara verildiği sırada Mursi'nin fenalaştığı ifade ediliyor.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:59 
Cumhurbaşkanı, Mısır, Muhammed Mursi, Dünya
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