Sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı oyunculara saldırdı - Son Dakika
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Sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı oyunculara saldırdı

05.09.2022 09:03
Sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı oyunculara saldırdı

Muhammed Musab Gümüşer - Cem GeçimANKARA (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakanın bitiş düdüğünde bir taraftar sahaya atlayarak, siyah-beyazlı futbolculara saldırdı.

Muhammed Musab Gümüşer - Cem Geçim

ANKARA (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakanın bitiş düdüğünde bir taraftar sahaya atlayarak, siyah-beyazlı futbolculara saldırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele, konup ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle bitti. Bitiş düdüğüyle birlikte Ankaragücü'nü destekleyen bir taraftar sahaya atlayarak, Beşiktaşlı futbolcular Cenk Tosun ve Salih Uçan'a arkadan tekme attı. Güvenlik görevlileri olaya hemen müdahale ederken, sahaya giren taraftar yaka paça dışarı çıkarıldı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı oyunculara saldırdı - Son Dakika

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