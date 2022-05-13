Muhammed Nur Nahya'dan Emine Erdoğan'ı kahkahalara boğacak taklit - Son Dakika
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Muhammed Nur Nahya'dan Emine Erdoğan'ı kahkahalara boğacak taklit

13.05.2022 10:51
Muhammed Nur Nahya'dan Emine Erdoğan'ı kahkahalara boğacak taklit

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparak fenomen olan Muhammed Nur Nahya isimli genç, son olarak müzik yasağıyla ilgili yaptığı taklitle izleyenleri güldürdü.

Genç Muhammed Nur Nahya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzeyen sesiyle ünlenirken, ortaya koyduğu taklitlerle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yaptığı taklitlerle izleyenleri güldürün Nahya, son videosunda ise müzik yasağına değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evindeki ofisinde müzik dinlemek istemesiyle başlayan kısa videoda müziğe eşlik eden Erdoğan bir müddet sonra müzik yayını kesilince yardımcısına "ne oldu" diye soruyor.

Yardımcısının "Efendim, müzik yasağı başladı" ifadesine Erdoğan, "Oğlum mekanda mıyız. Evimizdeyiz" diye yanıt veriyor.

Yardımcısı ise Erdoğan'a, "Efendim, yasağı Emine Hanım koydu" diyor.

Bunun üzerine Erdoğan, "Bu yasaklarla başımız dertte" diyerek kulaklıkla müzik dinliyor.

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GÜNDEM / 13 Mayıs 2022 GÜNDEM / 13 Mayıs 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşam, Son Dakika

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