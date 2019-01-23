Son Dakika Haberleri: Muhammed Salah'ın Sosyal Medya Hesaplarına Erişilemiyor

Muhammed Salah'ın Sosyal Medya Hesaplarına Erişilemiyor

48 dakika önce

Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın, sosyal hesaplarına ulaşılamaması ülkede gündemi değiştirdi.

Muhammed Salah'ın Sosyal Medya Hesaplarına Erişilemiyor, System.String[]
Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın, sosyal hesaplarına ulaşılamaması ülkede gündemi değiştirdi.

Salah'ın sevenleri bugün ona ait Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarına erişim sağlayamadı.

Ülke gündemini değiştiren konu hakkında yıldız futbolcu tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada ise söz konusu durumun Salah'ın dün yaptığı bir paylaşımla ilgisi olabileceği iddiaları konuşuluyor.

Mısır'da geniş bir hayran kitlesine sahip Salah dün yaptığı paylaşımda, "Karar 2019; Gerçek iletişim zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Liverpool'un Mısırlı sağ kanat oyuncusu Muhammed Salah, gol sayısını 32'ye çıkararak 38 hafta süren 2017-2018 İngiltere Premier Ligi sezonunda en fazla gol atan futbolcu olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:45 Kaynak: AA

Liverpool, Muhammed Salah, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursalı Girişimci, Yıldız Futbolcu Muhammed Salah'ın İsmiyle Köşeyi Döndü Genç Yıldız Frenkie de Jong İçin 90 Milyon Euro

G.Saraylı Yönetici Abdurrahim Albayrak: Transfer Yapacağız, Olumsuz Bir Durum Yok Adana Demirspor: Vagner Love Yurt Dışına Gitmek İstiyor, Transferden Vazgeçtik
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 16:33:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhammed Salah'ın Sosyal Medya Hesaplarına Erişilemiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]