Son Dakika Haberleri: Muhammed Salah kadrodan çıkarıldı
Son Dakika Spor Muhammed Salah kadrodan çıkarıldı - Son Dakika Spor

Muhammed Salah kadrodan çıkarıldı

6 saat önce

Mısır Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen 27 yaşındaki oyuncunun ayak bileğinde sakatlığa rastlandığı belirtildi.

Muhammed Salah kadrodan çıkarıldı, System.String[]

Mısır Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen 27 yaşındaki oyuncunun ayak bileğinde sakatlığa rastlandığı belirtildi.


Salah, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde mücadele eden Mısır'ın, 14 Kasım Perşembe günü Kenya ve 18 Kasım Pazartesi günü Komorlar ile yapacağı grup maçlarında forma giyemeyecek.


Salah, Premier Lig'de Liverpool'un sahasında Manchester City'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 87. dakikasında ayağına aldığı darbeden dolayı oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Futbol Federasyonu, Afrika, Kenya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:38 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mansur Yavaş sözünde durdu! İşten atılan 10 işçi yeniden çalışmaya başladı
Sıcaktan bunalan vatandaş, sahilde mayosunu giyip poşetin içine girdi Günlük burç yorumları 13 Kasım 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 08:28:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhammed Salah kadrodan çıkarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]