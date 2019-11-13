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Muhammed Salah kadrodan çıkarıldı
6 saat önce
Mısır Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen 27 yaşındaki oyuncunun ayak bileğinde sakatlığa rastlandığı belirtildi.
Mısır Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen 27 yaşındaki oyuncunun ayak bileğinde sakatlığa rastlandığı belirtildi.
Salah, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde mücadele eden Mısır'ın, 14 Kasım Perşembe günü Kenya ve 18 Kasım Pazartesi günü Komorlar ile yapacağı grup maçlarında forma giyemeyecek.
Salah, Premier Lig'de Liverpool'un sahasında Manchester City'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 87. dakikasında ayağına aldığı darbeden dolayı oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:38
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