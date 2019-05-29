Muhammed Salah'tan Şampiyonlar Ligi mesajı: Geçen yılı unutturacağım
1 saat önce
Şampiyonlar Ligi finalistlerinden Liverpool'un Mısırlı golcüsü Muhammed Salah Tottenham Hotspur ile oynayacakları final maçında gol atarak geçen sene yaşadıkları talihsizliği unutturmak istediklerini söyledi. Salah geçen seneki Devler Ligi finalinde sakatlanmış ve sadece 30 dakika oynayabilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:53
Şampiyonlar Ligi finalistlerinden Liverpool'un Mısırlı golcüsü Muhammed Salah Tottenham Hotspur ile oynayacakları final maçında gol atarak geçen sene yaşadıkları talihsizliği unutturmak istediklerini söyledi.
Salah geçen sene Real Madrid ile oynanan Devler Ligi finalinde omzundan sakatlanmış ve sadece 30 dakika sahada kalabilmişti.
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