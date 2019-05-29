Son Dakika Haberleri: Muhammed Salah'tan Şampiyonlar Ligi mesajı: Geçen yılı unutturacağım
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Muhammed Salah'tan Şampiyonlar Ligi mesajı: Geçen yılı unutturacağım

1 saat önce

Şampiyonlar Ligi finalistlerinden Liverpool'un Mısırlı golcüsü Muhammed Salah Tottenham Hotspur ile oynayacakları final maçında gol atarak geçen sene yaşadıkları talihsizliği unutturmak istediklerini söyledi. Salah geçen seneki Devler Ligi finalinde sakatlanmış ve sadece 30 dakika oynayabilmişti.

Muhammed Salah'tan Şampiyonlar Ligi mesajı: Geçen yılı unutturacağım, System.String[]
Şampiyonlar Ligi finalistlerinden Liverpool'un Mısırlı golcüsü Muhammed Salah Tottenham Hotspur ile oynayacakları final maçında gol atarak geçen sene yaşadıkları talihsizliği unutturmak istediklerini söyledi.

Salah geçen sene Real Madrid ile oynanan Devler Ligi finalinde omzundan sakatlanmış ve sadece 30 dakika sahada kalabilmişti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:53 
Spor
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