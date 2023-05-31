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Muhammed Yakut hakkında iddianame hazırlandı

Muhammed Yakut hakkında iddianame hazırlandı

31.05.2023 15:54

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a yönelik ifadeleri nedeniyle "zincirleme şekilde hakaret" ve "iftira" suçundan 8 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Muhammed Yakut hakkında, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a yönelik ifadeleri nedeniyle "zincirleme şekilde hakaret" ve "iftira" suçundan 8 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, müşteki Erkam Yıldırım'ın, YouTube üzerinden yaptığı 2 ayrı yayında kendisine yönelik hakaret ve iftirada bulunduğu gerekçesiyle Muhammed Yakut hakkında yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Yakut'un bu ay içerisinde YouTube kanalından yayımladığı 2 ayrı videoda müşteki Yıldırım'ı hedef alarak çeşitli söylemlerde bulunduğu belirtildi.

İddianamede, soruşturma kapsamında kolluk marifetiyle yapılan araştırmada, söz konusu YouTube hesabının şüpheli Yakut tarafından kullanıldığının belirlendiği aktarıldı.

Şüpheli Muhammed Yakut'un yurt dışında olduğu ve Türkiye'deki ikametinde bulunamadığı kaydedilen iddianamede, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) verilerine göre hakkında çok sayıda yakalama emri çıkarılan Yakut'la ilgili bu soruşturma kapsamında çıkarılan yakalama emrinin de henüz infaz edilemediği bildirildi.

İddianamede, şüphelinin 2 ayrı yayında öne sürdüğü iddiaların herhangi bir olgusal temele dayandırmadığı, sarf edilen sözlerin de küçültücü mahiyette olup ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı vurgulandı.

Şüpheli Muhammed Yakut'un her iki video yayınında müşteki Yıldırım'a sarf ettiği sözlerin hakaret suçunu oluşturduğu belirtilen iddianamede, ikinci videoda geçen uyuşturucu madde kullanma ve Türkiye'ye kokain getirme şeklindeki suç ithamını içeren söylemlerinin de iftira suçunu teşkil ettiği kaydedildi.

İddianamede, bu kapsamda şüpheli Muhammed Yakut'un "zincirleme şekilde hakaret" ve "iftira" suçlarından toplamda 1 yıl 4 aydan 8 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: AA
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Binali Yıldırım, AK Parti, YouTube, Güncel, Son Dakika

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