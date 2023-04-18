Muhammed Yakut'u konuşturan isim Sedat Peker mi? Avukatından merakla beklenen açıklama - Son Dakika
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Muhammed Yakut'u konuşturan isim Sedat Peker mi? Avukatından merakla beklenen açıklama

18.04.2023 17:51
Muhammed Yakut'u konuşturan isim Sedat Peker mi? Avukatından merakla beklenen açıklama

Son zamanlarda birçok isim hakkında çarpıcı iddialar ileri süren Muhammed Yakut'la ilgili bir açıklamada bulunan Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, "Yakut'u Peker mi konuşturuyor?" sorusunu, "Sayın Peker'in benim dışımda herhangi bir kişiyle iletişim kurması ve paylaşımda bulunması olanaklı olmadığı için Yakut'la doğrudan ya da dolaylı bir iletişim kurması mümkün değil" sözleriyle yanıtladı.

Siyasiler dahil olmak üzere birçok isim hakkında çarpıcı iddialar ortaya atan Muhammed Yakut'un organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'le bağlantısının olup olmadığı merak ediliyordu.

YAKUT'U PEKER Mİ KONUŞTURUYOR?

Gözlerin çevrildiği Sedat Peker cephesinden konuyla ilgili ilk değerlendirme geldi. Konuk olduğu canlı yayında "Yakut'u Sedat Peker mi konuşturuyor?" sorusuna yanıt veren Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, "Kendisinin yaklaşık 25 yıldır tanımış olduğu eski bir dostu. Ancak Sayın Peker'in benim dışımda herhangi bir kişiyle iletişim kurması ve paylaşımda bulunması olanaklı olmadığı için Yakut'la doğrudan ya da dolaylı bir iletişim kurması mümkün değil. Ben Yakut'u tanımıyorum. Dolasıyla Yakut'un anlattıkları tamamıyla kendi sahibi olduğu bilgilerden ibaret" ifadelerine yer verdi.

AKŞENER DE DAHİL OLDU

Dün akşam saatlerinde Muhammed Yakut'a ait videoları tesadüfen izlediğini belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Muhtemelen bir çoğunuz izlediniz. Daha evvel de Sedat Peker'in videolarını izledik. Bu iddiaların binde biri doğruysa sokakta gezemez bu arkadaşlar. Bu ülke ne olmuş? Bu ülkeyi yönetenler ne olmuş? Ne olmuş biliyor musunuz? Hz. Adem kıssasına göre harama el uzattığın dakikada edep yerlerin açılır. Edep yerlerinin açıldığı andan itibaren edep duygun, haya duygun, utanma duygun, hicap duygun kaybolur ve senin için hiçbir şeyin önemi kalmaz. O videodan ve daha önceki videolardan gördüm ki haramın dibine gidilmiş. Eğer doğruysa sokakta gezemeyecek insanlar, döndürüp bize iftira atıyorsa, Sayın Kılıçdaroğlu'na iftira atıyorsa, Meral Akşener'e iftira atıyorsa, Mansur Yavaş'a iftira atıyorsa batsın bu dünya" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Güncel Muhammed Yakut'u konuşturan isim Sedat Peker mi? Avukatından merakla beklenen açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muhammed Yakut'u konuşturan isim Sedat Peker mi? Avukatından merakla beklenen açıklama - Son Dakika
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