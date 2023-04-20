Muhammed Yakut'un hangi ülkede bulunduğu belli oldu

Son dönemlerde sosyal medyadan yayınladığı videolar ile adından söz ettiren Muhammed Yakut isimli şahsın hangi ülkede olduğu herkes tarafından merak ediliyordu. Yayınladığı son videoda Almanya'da olduğunu belirten Yakut, "Ben Almanya'dayım. Şimdi size konum atacağım" dedi.

YAKUT'U PEKER Mİ KONUŞTURUYOR?

Muhammed Yakut'un organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'le bağlantısının olup olmadığı da merak edilen bir başka husus... Gözlerin çevrildiği Sedat Peker cephesinden konuyla ilgili ilk değerlendirme geldi.

"İLETİŞİM KURMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Konuk olduğu canlı yayında "Yakut'u Sedat Peker mi konuşturuyor?" sorusuna yanıt veren Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, "Kendisinin yaklaşık 25 yıldır tanımış olduğu eski bir dostu. Ancak Sayın Peker'in benim dışımda herhangi bir kişiyle iletişim kurması ve paylaşımda bulunması olanaklı olmadığı için Yakut'la doğrudan ya da dolaylı bir iletişim kurması mümkün değil. Ben Yakut'u tanımıyorum. Dolasıyla Yakut'un anlattıkları tamamıyla kendi sahibi olduğu bilgilerden ibaret" ifadelerine yer verdi.

RÖPORTAJ YAPAN GAZETECİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Muhammed Yakut'la bir röportaj yapan gazeteci Serdar Akinan önceki gün gözaltına alındı. Gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyuran Akinan, "Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum" ifadelerini kullandı. Emniyetteki işlemlerin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Akinan verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.