Muhammed Yakut'un İspanya'da gözaltına alındığı iddia edildi - Son Dakika

Muhammed Yakut'un İspanya'da gözaltına alındığı iddia edildi

Muhammed Yakut\'un İspanya\'da gözaltına alındığı iddia edildi
Son Güncelleme: 06.09.2023 15:15

Siyasiler dahil birçok isim hakkında çarpıcı söylemlerde bulunduğu videolarla gündeme gelen Muhammed Yakut'un İspanya'da tutuklandığı iddia edildi.

Son aylarda sosyal medyadan yayınladığı videolarla adından söz ettiren Muhammed Yakut isimli şahsın, İspanya'da gözaltına alındığı öne sürüldü. Yakut hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama ve kırmızı bülten kararı çıkarılmıştı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Muhammed Yakut hakkında 'nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Savcılık daha sonra Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması için de Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu.

YAKUT'A BİLGİ AKTARMAKLA SUÇLANAN CAN TANRIYAR TUTUKLANMIŞTI

Ayrıca Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebi, Adalet Bakanlığı ilgili birimine gönderildi. Soruşturma kapsamında 30 Nisan'da Yakut'a bilgi aktardığı iddiasıyla Can Tanrıyar tutuklanmıştı.

Muhammet Yakut, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhammed Yakut'un İspanya'da gözaltına alındığı iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muhammed Yakut'un İspanya'da gözaltına alındığı iddia edildi - Son Dakika
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