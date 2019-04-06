Muhammer Şahin'den Avrupa Üçüncülüğü
20 dakika önce
Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde erkekler 55 kiloda piste çıkan milli sporcu Muhammer Şahin, koparmada gümüş, silkme ve toplamda ise bronz madalya kazandı.
Avrupa
Halter Şampiyonası'nın ilk gününde erkekler 55 kiloda piste çıkan milli sporcu Muhammer Şahin, koparmada gümüş, silkme ve toplamda ise bronz madalya kazandı.
Erkekler 55 kiloda yarışan Muhammer Şahin koparmada 112 kilo ile gümüş madalyayı elde ederken, silkmede 135 kilo ile bronz, toplamda ise 247 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı ve büyüklerde Avrupa 3'üncüsü oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:58 Kaynak: DHA
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