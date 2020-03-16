Muhammet Ali bebek yaşama azmiyle "mucize bebek" dedirtti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhammet Ali bebek yaşama azmiyle 'mucize bebek' dedirtti - Son Dakika

Muhammet Ali bebek yaşama azmiyle "mucize bebek" dedirtti

6 saat önce

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 5 aylık ve 550 gram dünyaya gelen Muhammet Ali bebek, 113 gün süren yaşam savaşını kazandı.

Muhammet Ali bebek yaşama azmiyle

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 5 aylık ve 550 gram dünyaya gelen Muhammet Ali bebek, 113 gün süren yaşam savaşını kazandı. Günlerdir çocuklarının yoğun bakımdan çıkacağı günü bekleyen anne ve baba, taburcu olan çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Muhammet Ali bebek, yaşama tutunma çabasıyla hastane çalışanları tarafından 'mucize bebek' olarak adlandırıldı.

Gazipaşa ilçesinde bir arkadaşları aracılığıyla tanışan Yusuf Yılmaz (35) ve Cezayirli Narjes Kabli, bir yıl önce hayatını birleştirdi. Çiftin mutluluğu bir süre sonra anne ve baba olma heyecanıyla katlandı. Hamile olan Narjes Yılmaz, 5 aylık hamileyken Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde erkek bebek dünyaya getirdi. Muhammet Ali adını verdikleri 550 gram ağırlığındaki bebek, Özel Olimpos Hastanesi'ne sevk edildi. Yenidoğan yoğun bakım uzmanı Dr. Ali Haydar Sever'in ilgilendiği Muhammet Ali bebek, akciğerleri gelişmediği için 3 ay solunum cihazına bağlı şekilde tedavi edildi.

113 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Muhammet Ali bebek, düzenli kilo alarak 3 kilogram ağırlığa ulaşınca herkesi rahatlattı. Ayak tabanının büyüklüğü bile bir parmağın yarısı kadar olan Muhammet Ali, yaşama tutunma çabasıyla hastane çalışanları tarafından 'mucize bebek' olarak adlandırıldı.

Yoğun bakım süreci boyunca bebeğini yalnız bırakmayan anne Narjes Yılmaz, kısa süre önce hastaneden taburcu edilen çocuğunun kokusunu doyasıya ve rahatça içine çekmenin sevincini yaşadı. Baba Yusuf Yılmaz, çocuklarının erken doğumuyla korku ve endişeye kapıldıklarını belirtirken, bebeklerinin inatla yaşama tutunduğunu anlattı. Oğlunu ilk gördüğünde bir karış kadar olduğunu aktaran Yusuf Yılmaz, 'Geriye dönüp bakınca bir mucizenin tanığı olduğumuzu görüyorum. İnşallah yürüdüğü, büyüdüğü günleri de görürüz. Çok mutluyuz. Korkunun yerini artık mutluluk aldıö dedi.

Narjes Yılmaz da çok zorlu günler geçirdiğini ancak bebeğinden hiçbir zaman umudunu kesmediğini söyledi. Oğlunun sağlıklı günlerini gördüğü için çok mutlu olduğunu aktaran Yılmaz, Türk doktorlara minnettar olduğunu söyledi. Özel Olimpos Hastanesi'nin yeni doğan uzmanı Dr. Ali Haydar Sever, hastanın yaklaşık üç ay önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden sevk talebiyle geldiğini belirterek, 'Hastamız gebeliğin 21'inci haftası, artı beşinci gününde doğum öyküsüyle bize geldi. Doğum anında bebek 550 gram ağırlığındaydı. Tabii ki bu hafta bizim için prematüre olarak niteleniyor ve yaşam sınırı olarak addediliyor. Yaşam şansı düşük olan bu periyotta yoğun bir tedavi süreci ve ailenin sabrıyla mutlu sona ulaştık. 113 gün yatış sonunda da hastamızı taburcu ettikö dedi.

Bebeğin 550 gram olarak dünyaya geldiğini aktaran Sever, 'Bizim için yaşam sınırı 22'nci hafta. Daha önce 23 hafta yaşam beklentisi olmayan dönümlerdi. Son yıllarda tıbbın verdiği imkanlar ve teknolojik gelişmelerle birlikte bu bebeklerde de yaşam şansı yakalayabiliyoruz. Burada önemli olan yaşaması değil kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi, bir sakatlık olmadan hayata tutunabilmeleri. Bizim için bir mutluluk kaynağı. Çünkü bu haftada gelişmiş ülkelerde bile yüzde 2 gibi sakatlık olmadan, beyin hasarı olmadan yaşam şansını kazandığı bir doğum haftası. Muhammet Ali bebeğimiz de yüzümüzü güldürdü. Sağlıklı bir şekilde beyin sinir gelişimi normal olarak seyrederek bir sakatlık olmadan taburcu olabildi" diye konuştu.

Bu tür doğumlarda yaşam şansı olabildiğini sözlerine ekleyen Ali Haydar Sever, "Çok da ağır sakatlıklar olabiliyor. Ülkemizde ileri düzeyde prematüre bebeklerle ilgili yapılmış bir çalışma yok. Oran bir veri tabanı yok ama bu bebekler çoğunlukla kaybedilmekte. Tıbben gelişmeler güncel literatür eşliğinde yaptığımız tedaviler daha da olumlu sonuçları ülkemize kazandıracaktır" dedi.


Muhammet Ali, Yusuf Yılmaz, Gazipaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:53 Kaynak: DHA
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