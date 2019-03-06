Son Dakika Haberleri: Muhammet Demir Acıbadem Bursa Hastanesi'nde Ameliyat Oldu

Muhammet Demir Acıbadem Bursa Hastanesi'nde Ameliyat Oldu

1 saat önce

Sivasspor Kulübü'nde forma giyen futbolcu Muhammet Demir, Acıbadem Bursa Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Muhammet Demir Acıbadem Bursa Hastanesi'nde Ameliyat Oldu, System.String[]

Acıbadem Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Zorluoğlu tarafından yapılan kontrollerinde sağ kasık fıtığı tespit edilen sporcuya, laparoskopik tek taraflı kasık fıtığı onarımı yapıldı.

Prof. Dr. Abdullah Zorluoğlu, başarılı geçen cerrahi işlem sonrası sporcunun en kısa sürede sahalara dönebileceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:04 Kaynak: Bültenler

Bursa, Acıbadem, Güncel
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