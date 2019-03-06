Muhammet Demir Acıbadem Bursa Hastanesi'nde Ameliyat Oldu
1 saat önce
Sivasspor Kulübü'nde forma giyen futbolcu Muhammet Demir, Acıbadem Bursa Hastanesi'nde ameliyat edildi.
Acıbadem Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Zorluoğlu tarafından yapılan kontrollerinde sağ kasık fıtığı tespit edilen sporcuya, laparoskopik tek taraflı kasık fıtığı onarımı yapıldı.
Prof. Dr. Abdullah Zorluoğlu, başarılı geçen cerrahi işlem sonrası sporcunun en kısa sürede sahalara dönebileceğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:04 Kaynak: Bültenler
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