Son Dakika Haberleri: Muhammet Demir Medipol Başakşehir'de
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Muhammet Demir Medipol Başakşehir'de

2 saat önce

- Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon Demir İnşaat Sivasspor forması giyen Muhammet Demir ie 4 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

Muhammet Demir Medipol Başakşehir'de, System.String[]

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon Demir İnşaat Sivasspor forması giyen Muhammet Demir ie 4 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. 
Turuncu-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, son olarak Demir Grup Sivasspor Kulübü'nde forma giyen forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Muhammet Demir'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:19 Kaynak: DHA
Muhammet Demir, Başakşehir, Sivasspor, Spor
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