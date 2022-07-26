Muhammet'i çöp evde kilit altında tutan teyzenin ifadesi ortaya çıktı: Kendisine yaklaştırmıyordu - Son Dakika
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Muhammet'i çöp evde kilit altında tutan teyzenin ifadesi ortaya çıktı: Kendisine yaklaştırmıyordu

26.07.2022 16:11

Bursa'da 1 yıldır esir tutulduğu çöp evde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet'in bir deri bir kemik kalmış hali, uzayan saçları ve tırnakları akıllarda yer edindi. 5 saat süren ifadesinde bu duruma ilişkin açıklamalarda bulunan teyze Kamuran Pınar A., "Sadece hoşuna giden fast-food ürünlerini yiyordu. Cem'in bu kadar zayıf olması bu yüzden. Ayrıca kesinlikle kendisine yaklaştırmadığı için tırnakları ve saçları uzamıştı" şeklinde konuştu.

Bursa'da çöple dolu evin tahliyesi sırasında kilitli bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alınan Muhammet'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, "Kanında bazı sıkıntılar vardı, onları tedavi etmeye çalışıyoruz. Kalbi, özellikle hareketlerinde kısıtlılıklar var, psikiyatrik tedavisi de devam ediyor" dedi.

TEYZE İFADE BOYUNCA AĞLADI

Olayın ortaya çıkmasından sonra Setbaşı Mahallesi'ndeki bir kafede gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar A. ise 12 saatlik gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemede tam 5 saat boyunca hakim karşısında ifade verdi. Sonrasında, 'küçük çocuğa eziyet ve hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından tutuklandı. Sürekli ağlaması sebebiyle zaman zaman aranın verildiği duruşmada Kamuran Pınar A.'nın savunma niteliğindeki ifadesinde dikkat çeken sözler yer aldı.

Muhammet'i çöp evde esir tutan teyze: Kendisine yaklaştırmadığı için tırnakları ve saçları uzadı

"BENİ ANNESİ OLARAK BİLİYORDU"

Tutuklu teyze, mahkeme heyetine kendisi hakkında, 15 yıldır İstanbul'da el sanatları branşında usta öğreticilik yaptığı, 2013 yılından bu yana da kızı ile birlikte Bursa'da yaşadığı bilgisini verdi. Kardeşi Yasemin A.'nın oğlu Cem Muhammet'in de 1 yaşından bu yana kendisi ile birlikte yaşadığını anlatan Kamuran Pınar A. şunları anlattı: "Cem'in de ihtiyaçlarını ben karşılıyordum. Bursa'da görev yapan avukat T.P. ile 3-4 ay önce telefonda Cem'in artık büyüdüğünü, beni annesi olarak bildiğini, gerçek annesini artık tanıması gerektiğini, okula başlaması gerektiğini konuştuğum sırada Cem avukatla konuşmamı duydu ve bu tarihe kadar yemek yememeye başladı.

Muhammet'i çöp evde esir tutan teyze: Kendisine yaklaştırmadığı için tırnakları ve saçları uzadı

"KENDİSİNE YAKLAŞTIRMADIĞI İÇİN TIRNAKLARI VE SAÇLARI UZADI"

Sadece hoşuna giden fast-food ürünlerini yiyordu. Olay günü polisler benim ve kızımın ifadesi olduğunu söyleyerek polis merkezine çağırdı. Ben de Cem'in agresif hareketler yapacağından şüphelendiğim için üzerine odanın kapısını kilitleyerek evden ayrıldım. Cem'in bu kadar zayıf olması bu yüzdendir. Ayrıca Cem kesinlikle kendisine yaklaştırmadığı için tırnakları ve saçları uzamıştır. Benim valizim olmadığı için eşyalarımı çöp poşetine koymuştum. Dosyada bulunan fotoğraflardaki poşetlerin hepsi çöp değildir. Çok az miktarı çöptür. Onun dışındaki poşetlerde kendi eşyalarımız bulunmaktadır. Üzerime atılı suçları kesinlikle kabul etmiyorum."

Muhammet'i çöp evde esir tutan teyze: Kendisine yaklaştırmadığı için tırnakları ve saçları uzadı

NE OLMUŞTU?

Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A.'ya (44) kiraya veren Aydın S., daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A.'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A.'nın kız kardeşi Yasemin A. (38) olduğu belirlenmişti. Çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra Cem Muhammet A. ile Kamuran Pınar A.'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. Cem Muhammet A., tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülmüştü.

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Son Dakika 3. Sayfa Muhammet'i çöp evde kilit altında tutan teyzenin ifadesi ortaya çıktı: Kendisine yaklaştırmıyordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muhammet'i çöp evde kilit altında tutan teyzenin ifadesi ortaya çıktı: Kendisine yaklaştırmıyordu - Son Dakika
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