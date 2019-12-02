Muhammet için işaret dili öğreniyorlar

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri ile öğretim elemanları, işitme engelli olması nedeniyle kimseyle iletişim kuramamanın üzüntüsünü yaşayan 21 yaşındaki Muhammet Açıkgöz'ün mutluluğu için işaret dili öğreniyor.

Zonguldaklı Muhammet Açıkgöz, bu yıl girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Öğretmenliği'ni kazandı. Açıkgöz, okulun ilk günlerinde 18 kişilik sınıfta arkadaşlarıyla iletişim kuramadığı için kendisini yalnız hissetmeye başladı. MSKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim İş Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Çetin Çelebi, bunu farkedip, öğrencisi için bir şeyler yapmak istedi. İşaret dili öğrenebileceklerini düşünen Çelebi, sınıftaki öğrencilerle fikrini paylaştı. Öğrenciler de Çelebi'nin bu önerisini kabul etti. Menteşe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne iletilen talebin ardından işaret dili öğretmeni Sibel Okçu tarafından üniversitede haftanın 1 günü 2'şer saat süreyle ders verilmeye başladı. İşaret dili kursuna katılan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Gurur verici bir faaliyet. Engelli öğrencilerimizin önündeki her türlü engeli kaldırmak için çalışıyoruz. Evlatlarımıza uygulama yapacakları zeminler oluşturuyoruz. Her birinin öz güvenleri çok yüksek. Böyle bir faaliyete sürekli katılıyorlar. Emeği geçenlerini kutluyorum diye konuştu.

'ENGELSİZ ÜNİVERSİTE'

Öğretim Görevlisi Çetin Çelebi, 25 yıllık meslek hayatında ilk kez işitme engelli bir öğrenciyle ders yaptığını belirtip, Daha önce fiziki engeli olan öğrencilerle ders yapmıştım. Temel tasarım dersinde genel işleyişi aktarırken Muhammet'in kenarda beklediğini gördüm. Öğrencimizin yanına gittim. Dersi yazılı olarak aktardım. Diğer öğrencilerin Muhammet ile aramızdaki diyalogu izlediğini fark ettim. Öğrencilerime dönerek 'Öğretmen adayı olarak buraya geldiniz. Sizin de ileride engelli öğrenciniz olabilir' dedim. 'Muhammet için işaret dilini öğrenmeye var mısınız' diye sordum. Hepsi önerimi tereddüt etmeden kabul etti. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ümidimiz gençliktedir. Toplumumuzun empati kurmaya dönük bir tavır içinde olmasını istiyorum. Üniversitemizde 'engelsiz üniversite' olmaya yönelik bir alt yapı çalışması söz konusu.

İLETİŞİMLERİ ARTTI

Öğretmen Sibel Okçu'nun aracılığıyla duygularını anlatan Muhammet Açıkgöz, Arkadaşlarımla işaret diliyle anlaşmaya başladığım için kendimi mutlu hissediyorum. Duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum diye konuştu. Öğrencilerden Melek Koca ise, Gruba sonradan dahil oldum. Bu derse katıldığım için mutluyum. İleride bizim de işitme engelli öğrencimiz olabilir derken, bir başka öğrenci İzzet Can Güleryüz de, Muhammet ile zor anlaşıyorduk. Ders sayesinde arkadaşlığımız iyi noktalara geldi. O mutlu olduğu zaman bizde mutlu oluyoruz diye konuştu. Menteşe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde 3 yıldır işaret dili öğretmenliği yapan Sibel Okçu da, Bunca yıldır kurs veriyorum ancak en özelinin bu sınıftaki olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarının tek isteği Muhammet ile iletişime haline geçebilmekti. Davranışları beni çok mutlu etti. Bu grubun içinde yer almaktan büyük keyif alıyorum dedi.