Muhammet'in eli çelik halatla direk arasına sıkıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhammet'in eli çelik halatla direk arasına sıkıştı - Son Dakika

Muhammet'in eli çelik halatla direk arasına sıkıştı

6 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde telefon direğini sabitleyen çelik halatla oynarken elini sıkıştıran Muhammet Emin S.'yi (8) çevredekiler kurtardı.

Muhammet'in eli çelik halatla direk arasına sıkıştı, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde telefon direğini sabitleyen çelik halatla oynarken elini sıkıştıran Muhammet Emin S.'yi (8) çevredekiler kurtardı.

Hastaneye kaldırılan Muhammet Emin S.'nin sağ el parmaklarında ezilme meydana geldi. Olay, saat 15.00 sıralarında Yedi Eylül Mahallesi, Kervan Yolu Sokak'ta meydana geldi. Annesiyle pazardan dönen Muhammet Emin S., telefon direğini sabitlemek için kullanılan çelik halatla oynarken elini sıkıştırdı. Acı içinde bağıran çocuğun yardımına, çevredekiler koştu. Muhammet Emin S.'nin, halat ile direk arasına sıkışan eli çıkarılırken, sağlık ekiplerine haber verildi. Bu sırada gözyaşı döken küçük çocuğun annesini çevdekiler sakinleştirdi. Sağlık görevlilerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı Muhammet Emin S.'nin, sağ el parmaklarında ezilme olduğu öğrenildi. Çocuğun tedavisine başlandı.


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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:26 Kaynak: DHA
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